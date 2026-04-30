Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Nachtrag: Verkehrsunfall auf der B67

Borken (ots)

Unfallort: Borken-Gemen, B67;

Unfallzeit: 30.04.2026, 13.00 Uhr;

Zwei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmittag auf der B67 in Borken-Gemen. Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr mit einem Sportwagen in Borken-Gemen gegen 13.00 Uhr auf die Bundesstraße in Richtung Münster auf. Zeugenaussagen zufolge beschleunigte er auf der Auffahrt und verlor die Kontrolle über den Wagen. Er geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Pkw einer 60-jährigen Frau aus Heiden. Sie war auf der Bundesstraße in Richtung Bocholt unterwegs. Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Ein Rettungshubschrauber flog den Mann aus Herten in eine Unfallklinik. Der Rettungsdienst brachte die Heidenerin zur stationären Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Die B67 ist für die Dauer des Unfallaufnahme weiterhin gesperrt. Es wird nachberichtet. (jh)

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