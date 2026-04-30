POL-BOR: Gescher - Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr
Verursacher fährt weiter
Gescher (ots)
Unfallort: Gescher, Tungerloh-Capellen;
Tatzeit: 30.04.2026, 09.55 Uhr;
Nach einem Zusammenstoß weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkws in Gescher. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die Straße Tungerloh-Cappellen in Richtung Alte Coesfelder Straße. An einer Engstelle kam ihm ein orangefarbener Pritschenwagen entgegen. Der Autofahrer gab an, dass der Wagen seine Fahrspur geschnitten habe und die Fahrzeuge dadurch seitlich zusammenstießen. Durch die Kollision wurde die linke Seite des Volvos beschädigt. Der Fahrer des Pritschenwagens entfernte sich vom Unfallort.
Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet auch den Fahrer des Lkw, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)
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