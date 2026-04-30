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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr
Verursacher fährt weiter

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Tungerloh-Capellen;

Tatzeit: 30.04.2026, 09.55 Uhr;

Nach einem Zusammenstoß weitergefahren ist ein bislang unbekannter Fahrer eines Lkws in Gescher. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Autofahrer die Straße Tungerloh-Cappellen in Richtung Alte Coesfelder Straße. An einer Engstelle kam ihm ein orangefarbener Pritschenwagen entgegen. Der Autofahrer gab an, dass der Wagen seine Fahrspur geschnitten habe und die Fahrzeuge dadurch seitlich zusammenstießen. Durch die Kollision wurde die linke Seite des Volvos beschädigt. Der Fahrer des Pritschenwagens entfernte sich vom Unfallort.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet auch den Fahrer des Lkw, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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