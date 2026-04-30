Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht im Parkhaus

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Am Boltenhof;

Unfallzeit: 30.04.2027, zwischen 07.50 Uhr und 10.30 Uhr;

Nach der Kollision mit einem geparkten Seat Scala weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Borken. Der schwarze Wagen stand am Donnerstagmorgen zwischen 07.50 Uhr und 10.30 Uhr im Erdgeschoss des Parkhauses an der Straße Am Boltenhof. Der Flüchtige beschädigte den Wagen rechtsseitig. Er entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

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