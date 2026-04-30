Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Wohnhaus eingebrochen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alfertring;

Tatzeit: zwischen 27.04.2026, 10.00 Uhr und 29.04.2026, 17.00 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind unbekannte Täter am Alfertring in Gronau. Im Zeitraum zwischen Montagmorgen und Mittwochnachmittag hebelten die Unbekannten die Terrassentür auf und betraten die Räumlichkeiten. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Wertsachen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau, Tel. (02562) 9260. (pl)

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