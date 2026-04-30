Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher fährt davon

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Habichtstraße;

Unfallzeit: zwischen 28.04.2026, 19.00 Uhr und 29.04.2026, 08.00 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. In der Nacht zum Mittwoch hatte er auf der Habichtstraße zuvor einen auf einem Parkstreifen abgestellten roten VW Passat angefahren. Dabei beschädigte er den geparkten Wagen an der Fahrerseite. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

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