Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Mehrere Baucontainer aufgebrochen

Arbeitsmaterial entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Nordick;

Tatzeit: zwischen 27.04.2026, 19.00 Uhr und 28.04.2026, 08.00 Uhr;

Mehrere Baucontainer aufgebrochen haben bislang unbekannte Täter in Heiden. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Dienstag. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Baustellengelände an der Straße Nordick. Dort brachen sie gewaltsam Container auf und entwendeten daraus eine hohe Zahl von Arbeitsmaterialien. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

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