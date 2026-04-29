Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 28.04.2026, 18.00 Uhr;

Leichte Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitten hat ein Pedelecfahrer am Dienstagabend in Gescher. Ein 20-jähriger Mann aus Gelsenkirchen fuhr mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße Richtung Hochmoor. Er wollte in Höhe eines Verbrauchermarktes nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den Pedelecfahrer, der in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Der Mann aus Gescher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. (jh)

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