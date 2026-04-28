POL-BOR: Borken-Gemen -Ladendieb wehrt sich
Borken (ots)
Tatort: Borken-Gemen, Mozartstraße;
Tatzeit: 28.04.2026, 09.40 Uhr;
Einen Ladendieb aufhalten wollte eine Mitarbeiterin eines Discounters am Dienstagmorgen in Borken-Gemen. Zuvor versuchte der 23-Jährige Lebensmittel aus dem Laden an der Mozartstraße zu entwenden. Nach einem missglückten Schlag in die Richtung der Mitarbeiterin flüchtete der Dieb vom Tatort. Im Nahbereich konnte er durch die hinzugerufenen Polizeibeamten angetroffen werden. Gegen den Mann werden Strafverfahren wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung und Ladendiebstahl eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. (jh)
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