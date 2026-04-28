Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Falscher Handwerker verschafft sich Zutritt zur Wohnung

Rhede (ots)

Einem versuchten Trickdiebstahl zum Opfer gefallen ist am Montag eine Frau in Rhede. Der Täter hatte sich gegen 14.30 Uhr unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnräumen der Betroffenen verschafft: Er behauptete er müsse die Heizung kontrollieren. Der Mann ging mit der Frau ins Badezimmer - so konnte er sie ablenken. In der Zeit kam offenbar ein Komplize unbemerkt in die Wohnung. In dem Moment wurde die Frau misstrauisch und ging ins Wohnzimmer. Dort ertappte sie den zweiten Mann auf frischer Tat dabei, wie er Schubladen durchwühlte. Beide Täter verließen die Wohnung daraufhin schlagartig. Der erste Unbekannte war circa 1,70 Meter groß, 30 Jahre alt, hatte schwarze lange gewellte Haare und trug neben einer schwarzen Lederjacke eine dunkle Jeans. Der zweite Täter trug ebenfalls eine dunkle Lederjacke und eine dunkle Jeans. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Die Polizei erneuert vor dem Hintergrund dieses aktuellen Falls ihre Warnung vor dieser Masche. Weitere Informationen zum Thema gibt es unter anderem auf der Internetseite www.polizei-beratung.de. (jh)

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