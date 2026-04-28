Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus einem Gartenschuppen entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Rosenstraße;

Tatzeit: 27.04.2026, zwischen 12.00 Uhr und 18.10 Uhr;

In einen Gartenschuppen eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau an der Rosenstraße. Die Unbekannten verschafften sich am Montag zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt durch die Tür. Aus dem Innern entwendeten sie Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hat jemand am Montagnachmittag verdächtige Feststellungen im Bereich der Rosenstraße machen können? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)

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