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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Tierarztpraxis eingebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Grüner Weg;

Tatzeit: zwischen 24.04.2026, 18.00 Uhr und 25.04.2026, 15.00 Uhr;

In eine Tierarztpraxis eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Straße Grüner Weg. Aus dem Innern entwendeten sie Materialien und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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