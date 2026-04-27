POL-BOR: Bocholt - In Tierarztpraxis eingebrochen

Legden (ots) - Tatort: Legden, Zur Dinkel; Tatzeit: 25.04.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr; Am Samstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Straße Zur Dinkel in Legden einzudringen. Die Einbrecher schlugen zwei Scheiben ein, gelangten jedoch nicht in das Innere. Es blieb beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in ...

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