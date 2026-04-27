POL-BOR: Bocholt - In Tierarztpraxis eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Grüner Weg;
Tatzeit: zwischen 24.04.2026, 18.00 Uhr und 25.04.2026, 15.00 Uhr;
In eine Tierarztpraxis eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Straße Grüner Weg. Aus dem Innern entwendeten sie Materialien und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
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