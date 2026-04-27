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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Legden (ots)

Tatort: Legden, Zur Dinkel;

Tatzeit: 25.04.2026, zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr;

Am Samstagnachmittag zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in eine Lagerhalle an der Straße Zur Dinkel in Legden einzudringen. Die Einbrecher schlugen zwei Scheiben ein, gelangten jedoch nicht in das Innere. Es blieb beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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