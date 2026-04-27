Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Alkohol und Drogen im Verkehr - Polizei zieht Wochenbilanz

Kreis Borken (ots)

Am Montag, den 20.04.2026, stand ein Pkw mit laufendem Motor vor dem Kreuzungsbereich Adenauerring / Vredener Dyk in Ahaus. Im Fahrzeug befand sich ein schlafender Mann am Steuer. Der Verkehr musste zum Vorbeifahren ausweichen. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann zuvor gefahren war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Die Beamten brachten den Fahrer zur Polizeiwache nach Ahaus, wo eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Darüber hinaus kam es im Kreisgebiet zu weiteren Verstößen:

Im Nordkreis registrierte die Polizei neben dem genannten Fall zwei weitere Alkoholverstöße in Ahaus sowie einen in Gronau. Zudem standen in Ahaus zwei Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, in Gronau sechs sowie in Legden und Stadtlohn jeweils einer.

Im Südkreis stellten die Beamten in Velen zwei alkoholisierte Fahrzeugführer fest. In Bocholt kontrollierten die Einsatzkräfte zudem zwei Fahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. In Südlohn, Reken und Borken stand jeweils ein Autofahrer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Die Polizei appelliert: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

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