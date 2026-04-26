Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Nach Unfall weitergefahren

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Reitweg;

Tatzeit: 25.04.2026, zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr;

Einen geparkten Wagen angefahren hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Heiden. Der VW Golf stand am Samstag zwischen 09.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem seitlichen Grünstreifen am Reitweg. Nach ersten Erkenntnissen beschädigte der Unbekannte den Wagen beim Vorbeifahren. Daraufhin flüchtete er, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Wer Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu melden. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell