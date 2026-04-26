POL-BOR: Gronau - Pkw durch Unbekannten beschädigt

Südlohn (ots) - Ein 42-jähriger Mann aus Südlohn befuhr am Samstagvormittag mit seinem Motorrad die Kreisstraße 53 in der Bauernschaft Eschlohn in Südlohn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Kradfahrer zog sich dabei tödliche Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle. Zur Unfallaufnahme wurde ein ...

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