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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw durch Unbekannten beschädigt

Gronau (ots)

Tatorte: Gronau, Steinfurter Straße,

Tatzeit: zwischen 24.04.3036, 18.00 Uhr und 25.04.2026, 08.00 Uhr;

In der Nacht zum Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter ein Auto in Gronau. Der Pkw stand auf einem Pendlerparkplatz an der Steinfurter Straße. Die Unbekannten schlugen bei dem Renault Clio die Glasscheiben ein und demolierten den Wagen vollständig. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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