POL-BOR: Gronau - Pkw durch Unbekannten beschädigt
Gronau (ots)
Tatorte: Gronau, Steinfurter Straße,
Tatzeit: zwischen 24.04.3036, 18.00 Uhr und 25.04.2026, 08.00 Uhr;
In der Nacht zum Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter ein Auto in Gronau. Der Pkw stand auf einem Pendlerparkplatz an der Steinfurter Straße. Die Unbekannten schlugen bei dem Renault Clio die Glasscheiben ein und demolierten den Wagen vollständig. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)
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