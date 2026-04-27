Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb im Krankenhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Möllenweg;

Tatzeit: 26.04.2026, 13.30 Uhr;

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag Bargeld aus einem Krankenzimmer in Gronau am Möllenweg. Gegen 13.30 Uhr hielt sich die Geschädigte kurzzeitig außerhalb auf und bemerkte bei ihrer Rückkehr eine männliche Person, die ihr entgegenkam. Auf Ansprache gab der Unbekannte an, dass er sich im Zimmer geirrt habe. Kurz darauf stellte die Frau fest, dass ihr Schrank geöffnet und ihre Geldbörse entwendet worden war. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, bekleidet mit einer hellen Lederjacke (ähnlich einer Motorradjacke). Er sprach mit einer hellen Stimme. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb).

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