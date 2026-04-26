POL-BOR: Gronau - Motorrad auf Pendlerparkplatz gestohlen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Steinfurter Straße;
Tatzeit: 24.04.2026, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr;
Ein Motorrad der Marke Honda entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Das Zweirad mit AH-Kennzeichen stand am Freitagabend auf einem Pendlerparkplatz an der Steinfurter Straße. Der Zeuge stellte den Diebstahl um 22.00 Uhr fest und informierte die Polizei. Wer hat zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr verdächtige Feststellungen im Bereich des Parkplatzes gemacht? Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu wenden. (jh)
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