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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Motorrad auf Pendlerparkplatz gestohlen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Steinfurter Straße;

Tatzeit: 24.04.2026, zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr;

Ein Motorrad der Marke Honda entwendet hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau. Das Zweirad mit AH-Kennzeichen stand am Freitagabend auf einem Pendlerparkplatz an der Steinfurter Straße. Der Zeuge stellte den Diebstahl um 22.00 Uhr fest und informierte die Polizei. Wer hat zwischen 18.00 Uhr und 22.00 Uhr verdächtige Feststellungen im Bereich des Parkplatzes gemacht? Zeugen werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu wenden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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