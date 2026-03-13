Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feierabend endet mit Blutentnahme

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.03.2026 um 15:25 Uhr konnte ein 45-jähriger Lambrechter in der Hauptstraße in 67466 Lambrecht/ Pfalz mit einem Honda einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann befand sich diesem Zeitpunkt auf dem Weg in den wohlverdienten Feierabend. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daher wurde der Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben und dem 45-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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