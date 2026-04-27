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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Pkw mutwillig zerkratzt

Reken (ots)

Tatort: Reken, Coesfelder Straße;

Tatzeit: 26.04.2026, zwischen 07.25 Uhr und 10.30 Uhr;

Ein Auto stark beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Reken. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen 07.30 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Coesfelder Straße. Dort stand der Skoda Roomster als der Unbekannte die Motorhaube zerkratzte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat verdächtige Feststellungen gemacht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. 02861/ 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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