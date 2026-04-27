Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Bilanz der Verkehrskontrollen rund um das Musikzeltfestival "Karpaten"

Ahaus (ots)

32 festgestellte Verstöße bei der gewerblichen Fahrgastbeförderung sind das Ergebnis gezielter Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende. Dabei lag der Fokus der Kontrolle auf dem Mitführen von erforderlichen Dokumenten wie der Taxenordnung, dem Taxitarif, der Genehmigungsurkunde und einem Unternehmensschild. Rund um das Musikzeltfestival "Karpaten" in Ahaus-Ottenstein kontrollierten die Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes die Verkehrsteilnehmenden.

Die Kontrollen erfolgten gemeinsam mit dem Fachbereich Verkehr des Kreises Borken. Im Rahmen stichprobenartiger Überprüfungen nahmen die Einsatzkräfte insbesondere Taxen und Mietwagen in den Blick.

Neben den Kontrollen im Bereich der Fahrgastbeförderung führten die Beamtinnen und Beamten auch Geschwindigkeitsmessungen im Umfeld des Veranstaltungsgeländes durch. Dabei hielten sich nahezu alle Verkehrsteilnehmenden an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Eine Ausnahme stellte der Ottensteiner Damm dar. In diesem Bereich ist eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h zulässig. Dort wurde ein Fahrzeugführer mit einer Geschwindigkeit von 109 km/h gemessen.

Die Polizei wird auch künftig bei größeren Veranstaltungen entsprechende Kontrollen durchführen, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten. (jh)

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