POL-BOR: Gescher - Diesel entwendet
Gescher (ots)
Tatort: Gescher, Porschestraße;
Tatzeit: zwischen 25.04.2026, 18.00 Uhr, und 27.04.2026, 07.30 Uhr;
Diesel aus einem Lkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Gescher. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen stand das Fahrzeug auf einer Baustelle an der Porschestraße in Gescher. Die Unbekannten öffneten den Tankdeckel und gelangten so an den Treibstoff. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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