Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sexuelle Handlungen vor Kindern in Wismar

Wismar (ots)

Am Freitagabend meldete sich gegen 19:30 Uhr ein Hinweisgeber bei der Polizei und teilte eine augenscheinliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Wismarer Lindengarten mit. Mehrere Funkwagen der Polizei trafen nur wenige Augenblicke später vor Ort ein. Nach derzeitigem Stand hat ein 47-jähriger Mann türkischer Nationalität sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, wobei in der Nähe befindliche Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren dieses mitbekommen haben. In der Folge kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung der anwesenden Personen. Der 47-Jährige wurde nachfolgend vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Sexualdeliktes aufgenommen.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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