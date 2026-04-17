Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostock

Rostock (ots)

Am heutigen Tag führte die Polizeiinspektion Rostock in den Rostocker Stadtteilen Evershagen und Lütten-Klein einen Einsatz mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften des Landeskriminalamtes M-V durch. Anlassgebend für den Polizeieinsatz war ein schwerer Raub, der sich nach polizeilichen Erkenntnissen am Abend des 16.04.2026 im Stadtteil Evershagen zugetragen hat. Nähere Informationen zum Tathergang werden aus Rücksicht auf laufende Ermittlungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht veröffentlicht. Im Verlauf der heute durchgeführten Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock hat sich der Verdacht der Beteiligung an dem Raub gegen mehrere mittlerweile namentlich bekannt gemachten Personen erhärtet. In der weiteren Folge kam es zu Durchsuchungen an insgesamt drei Wohnanschriften und einem PKW. Hierbei wurden zwei mutmaßlich tatrelevante Personen festgestellt und vorläufig festgenommen sowie polizeilichen Maßnahmen unterzogen. In den sich anschließenden Durchsuchungen konnte ein Großteil des Diebesgutes sichergestellt werden. Darüber hinaus wurden mehrere beweisrelevante Gegenstände und Tatmittel, darunter eine Schreckschusswaffe mit Munition und Bargeld sichergestellt bzw. beschlagnahmt. Nach Abschluss der Maßnahmen und Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft sind die Personen entlassen worden. Aufgrund weiterhin laufender Ermittlungen wird zum jetzigen Zeitpunkt von der Veröffentlichung weiterer sachverhaltsrelevanter Informationen abgesehen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden. Die Veröffentlichung der Pressemitteilung erfolgt auf Grundlage der um 22:30 Uhr vorliegenden Informationen.

Ronny Steffenhagen

Polizeioberrat, Polizeiinspektion Rostock

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