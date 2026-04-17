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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrecher in Lalendorf stehlen Tresor und Bargeld aus Bürogebäude

Lalendorf (ots)

Aus einem Bürogebäude in Lalendorf bei Teterow haben unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag einen Tresor und Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich entwendet.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter in der Zeit von Donnerstagabend 22:00 Uhr bis Freitagmorgen 07:15 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem vermieteten Büroraum im Koppelweg. Aus dem Büro sollen Bargeld und ein Tresor (Maße ca. 20 x 30 cm) gestohlen worden sein.

Die Kriminalpolizei in Teterow ermittelt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, sich telefonisch bei der Polizei in Teterow (Tel.: 03996 15224) oder via Onlinewache zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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