Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Unfallflucht mit Personenschaden, Radfahrer verletzt

Schwelm (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026 um 22:40 Uhr befuhr ein 16- jähriger Pedelecfahrer die Gartenstraße in Richtung Neumarkt. An der Einmündung Bismarckstraße bog ein schwarzer VW Tiguan aus Richtung Neumarkt in die Gartenstraße ein und kollidierte mit dem 16- jährigen, der sich durch den Sturz leicht verletzte. Die Polizei erhielt darüber Kenntnis, als der geschädigte Radfahrer bereits im Krankenhaus zur Behandlung war. Der VW Tiguan müsste vorne links beschädigt sein. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben kann, kann sich gerne bei der Polizeiwache melden: 02333/91660

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