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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Schweriner Polizei sucht Hundehalter nach Attacke auf Joggerin

Schwerin (ots)

Bereits am 03. April ist es im Schweriner Stadtteil Neumühle zu einem Angriff eines Hundes auf eine Joggerin gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 20-jährige Frau gegen 15.05 Uhr in der Nachtigallenstraße joggend unterwegs, als sie von einem Hund gebissen worden sein soll. Laut ihren Angaben lief sie von hinten an dem Tier vorbei, welches an der Leine seines Hundehalters geführt wurde. Der Hund habe sie dann unvermittelt oberhalb des Knies gebissen und hätte anschließend weiter gebellt. Durch den Biss wurde die Frau leicht verletzt und ihre Hose zerrissen.

Der Hundehalter hätte sich in der weiteren Folge bei der jungen Frau entschuldigt. Zu einem Personalienaustausch sei es jedoch nicht gekommen.

Die Schweriner Polizei (0385 5180-2224) sucht deshalb nun den älteren Herren, der vor zwei Wochen mit seinem mittelgroßen schwarz-weiß gefleckten Hund (30- 40 Zentimeter) in der Nachtigallenstraße im Bereich zwischen dem Fuchsberg und dem Thurower Ring unterwegs gewesen ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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