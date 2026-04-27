POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Enscheder Straße;
Unfallzeit: zwischen 24.05.2026, 15.00 Uhr und 25.04.2026, 07.00 Uhr;
Einen Bus der Marke Setra S415 LE angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen parkte das Fahrzeug am Seitenstreifen der Enscheder Straße, als der Flüchtige es hinten links beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
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