Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Kellertüren aufgebrochen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Spinnereistraße;

Unfallzeit: zwischen 26.04.2026, 19.30 Uhr und 27.04.2026, 12.30 Uhr;

In mehrere Kellerräume eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Spinnereistraße. Dort brachen sie gewaltsam in die Räume ein. Bei der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)

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