POL-BOR: Gronau - Mehrere Kellertüren aufgebrochen
Gronau (ots)
Unfallort: Gronau, Spinnereistraße;
Unfallzeit: zwischen 26.04.2026, 19.30 Uhr und 27.04.2026, 12.30 Uhr;
In mehrere Kellerräume eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Spinnereistraße. Dort brachen sie gewaltsam in die Räume ein. Bei der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell