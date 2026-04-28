PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unbekannter begeht Unfallflucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Mühlenstraße;

Unfallzeit: 27.04.2026, zwischen 05.20 Uhr und 16.50 Uhr;

Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Stadtlohn. Das Auto stand am Montag zwischen 05.20 Uhr und 16.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße. Der Flüchtige kollidierte mit dem Opel Insignia an der linken Seite. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.04.2026 – 12:59

    POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus einem Gartenschuppen entwendet

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Rosenstraße; Tatzeit: 27.04.2026, zwischen 12.00 Uhr und 18.10 Uhr; In einen Gartenschuppen eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau an der Rosenstraße. Die Unbekannten verschafften sich am Montag zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr gewaltsam Zutritt durch die Tür. Aus dem Innern entwendeten sie Werkzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hat jemand am ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 12:58

    POL-BOR: Gronau - Mehrere Kellertüren aufgebrochen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Spinnereistraße; Unfallzeit: zwischen 26.04.2026, 19.30 Uhr und 27.04.2026, 12.30 Uhr; In mehrere Kellerräume eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gronau. Die Einbrecher verschafften sich widerrechtlich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus an der Spinnereistraße. Dort brachen sie gewaltsam in die Räume ein. Bei der Anzeigenaufnahme stand der genaue Beuteschaden noch nicht fest. ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:35

    POL-BOR: Bocholt - In Tierarztpraxis eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Grüner Weg; Tatzeit: zwischen 24.04.2026, 18.00 Uhr und 25.04.2026, 15.00 Uhr; In eine Tierarztpraxis eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Straße Grüner Weg. Aus dem Innern entwendeten sie Materialien und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren