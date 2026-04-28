POL-BOR: Stadtlohn - Unbekannter begeht Unfallflucht
Stadtlohn (ots)
Unfallort: Stadtlohn, Mühlenstraße;
Unfallzeit: 27.04.2026, zwischen 05.20 Uhr und 16.50 Uhr;
Einen geparkten Pkw beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Stadtlohn. Das Auto stand am Montag zwischen 05.20 Uhr und 16.50 Uhr auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße. Der Flüchtige kollidierte mit dem Opel Insignia an der linken Seite. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)
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