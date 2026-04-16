PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Gustavsburg in der Schloßstraße in Jägersburg

Homburg Jägersburg (ots)

Am 15.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz der Gustavsburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter, dunkler Pkw, mit dem Heck eines parkenden, silbernen Daihatsu Terios. Die Fahrerin des dunklen Pkw stieg in der Folge aus ihrem Pkw aus und klemmte einen Zettel an die Frontscheibe des beschädigten Pkw. Auf dem Zettel wurden jedoch keine Angaben zu ihrer Person oder eine Erreichbarkeit hinterlassen - vermutlich um vor den vor Ort anwesenden Personen den Anschein zu erwecken, sie habe ihre Kontaktdaten hinterlassen. Danach entfernte sich die Unfallverursacherin von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 14:55

    POL-HOM: Schwere Brandstiftung in der Oberbexbacher Straße in 66450 Bexbach

    Bexbach (ots) - Schwere Brandstiftung in der Oberbexbacher Straße in 66450 Bexbach Am 14.04.2026, gegen 21:47 Uhr begab sich ein bislang unbekannter Täter an ein Mehrparteienanwesen in der Oberbexbacher Straße in 66450 Bexbach und setzte auf bislang unbekannte Art und Weise ein vor dem Anwesen befindliches Sofa in Brand. Das Feuer breitete sich im Anschluss auf die ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 16:39

    POL-HOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Erfweiler-Ehlingen

    Mandelbachtal (ots) - In der Nacht vom 10.04.2026, ca. 22:00 Uhr, auf den 11.04.2026, 05:30 Uhr, wurden in der "Rubenheimer Straße" in 66399 Mandelbachtal Erfweiler-Ehlingen durch eine bislang unbekannte Person insgesamt zwei Gullydeckel ausgehoben und neben der Fahrbahn entsorgt. Der Täter entfernte sich unbekannt vom Tatort. Im späteren Verlauf wurden vermutlich ...

    mehr
  • 07.04.2026 – 15:05

    POL-HOM: Vermisstensache

    PI Homburg (ots) - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person Seit dem 07.04.2026, 10:00 Uhr, wird der 57-jährige Herr W. aus Kirkel vermisst. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden oder ihm ein Leid zugestoßen sein könnte. Personenbeschreibung: männlich, ca. 167 cm groß, korpulente Statur, grau-schwarzer Dreitagebart, Glatze mit grau-schwarzem Haarkranz, trug zuletzt ein dunkelgraues Poloshirt, eine blaue Jeans, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren