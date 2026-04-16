Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Gustavsburg in der Schloßstraße in Jägersburg

Homburg Jägersburg (ots)

Am 15.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz der Gustavsburg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter, dunkler Pkw, mit dem Heck eines parkenden, silbernen Daihatsu Terios. Die Fahrerin des dunklen Pkw stieg in der Folge aus ihrem Pkw aus und klemmte einen Zettel an die Frontscheibe des beschädigten Pkw. Auf dem Zettel wurden jedoch keine Angaben zu ihrer Person oder eine Erreichbarkeit hinterlassen - vermutlich um vor den vor Ort anwesenden Personen den Anschein zu erwecken, sie habe ihre Kontaktdaten hinterlassen. Danach entfernte sich die Unfallverursacherin von der Örtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Homburg telefonisch unter der 06841-1060 bzw. per E-Mail PI-HOM@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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