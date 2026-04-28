Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kollision mit entgegenkommendem Fahrzeug

Unfallbeteiligter fährt weiter

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, K35;

Unfallzeit: 28.04.2026, 08.15 Uhr;

Mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert ist eine 47-jährige Frau am Dienstagmorgen. Die Stadtlohnerin fuhr mit ihrem Auto auf der K35 in Richtung Ahaus. Vor einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein breiteres Fahrzeug entgegen und touchierte sie an ihrem Außenspiegel. Durch den leichten Zusammenstoß entstand an der linken Seite des Multivans ein Schaden. Die Polizei bittet den zweiten Unfallbeteiligten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu wenden. (jh)

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