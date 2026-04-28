POL-BOR: Bocholt - Geparktes Wohnmobil beschädigt

Rhede (ots) - Einem versuchten Trickdiebstahl zum Opfer gefallen ist am Montag eine Frau in Rhede. Der Täter hatte sich gegen 14.30 Uhr unter einem Vorwand Zugang zu den Wohnräumen der Betroffenen verschafft: Er behauptete er müsse die Heizung kontrollieren. Der Mann ging mit der Frau ins Badezimmer - so konnte er sie ablenken. In der Zeit kam offenbar ein Komplize ...

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