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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geparktes Wohnmobil beschädigt

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Römerstraße;

Unfallzeit: zwischen 26.04.2026, 20.00 Uhr und 27.04.2026, 10.00 Uhr;

Ein geparktes Wohnmobil beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Der weiße Capron stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen am Fahrbahnrand der Römerstraße. Der Unfallverursacher beschädigte den Wagen an der hinteren linken Seite und entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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