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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Tür hält Einbruchsversuch stand

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Krechtinger Straße;

Tatzeit: zwischen 25.04.2026, 13.00 Uhr und 28.04.2026, 05.30 Uhr;

In eine Bäckerei einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Krechtinger Straße in Rhede. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Dienstagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Nebeneingang des Gebäudes. Dabei wurde eine Kunststofftür im Bereich zwischen Türklinke und Schließzylinder aufgehebelt. An der Tür konnten entsprechende Hebelspuren festgestellt werden. Die Täter gelangten offenbar nicht ins Gebäude. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Krechtinger Straße gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Kripo in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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