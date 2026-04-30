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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Verkehrsunfallflucht in Ahaus - Polizei sucht Zeugen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;

Unfallzeit: 29.04.2026, 16.25 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist der bislang unbekannte Fahrer eines Lkw am Mittwoch in Ahaus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Linienbus um 16.25 Uhr die Wessumer Straße in Fahrtrichtung Ahaus. In einer leichten Rechtskurve auf Höhe des Fußballplatzes von Eintracht Ahaus, zwischen der genannten Sportanlage und der Heinrichstraße, kam dem Bus ein weißer Lkw mit braunem Anhänger entgegen. Nach Angaben des Busfahrers geriet der Lkw in den Gegenverkehr und überfuhr dabei die mittlere Fahrstreifenmarkierung. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Busfahrer nach rechts aus und streifte dabei mit der gesamten rechten Fahrzeugseite die Leitplanke. Es entstand Sachschaden in Form von Lackkratzern entlang der rechten Seite des Busses in Höhe von mehreren tausend Euro. Der beteiligte Lkw setzte seine Fahrt in Richtung Wessum fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es steht derzeit nicht fest, ob der Unfall vom Fahrer des Lkw überhaupt bemerkt wurde.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet auch den Fahrer des Lkw, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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