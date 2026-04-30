Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gartenzaun angefahren und geflüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Meisenstraße;

Unfallzeit: zwischen 25.04.2026, 17.00 Uhr und 27.04.2026, 08.54 Uhr;

Nach einem Unfall weitergefahren ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Meisenstraße in Borken. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes hatte er zuvor einen Grundstückszaun angefahren und beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wurde mit mehr als tausend Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

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