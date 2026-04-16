Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Kontrolle am Hauptbahnhof endet in der Justizvollzugsanstalt
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch (15. April) am Haupteingang des Nürnberger Hauptbahnhofs eine gesuchte Frau festgenommen.
Bei einer Kontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 26-jährige Polin von der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Hintergrund war eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Haft hätte die Frau durch Zahlung der Geldstrafe abwenden können - die nötige Summe konnte sie jedoch nicht aufbringen. Die Bundespolizisten brachten sie daher in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg.
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