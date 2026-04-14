Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Verbotener Gegenstand hat finanzielle Konsequenzen

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Kiefersfelden (A93) (ots)

Ein Slowake hat am Montag (13. April) bei einer Grenzkontrolle an der A93 seine Reisekasse erheblich erleichtern müssen. Auslöser hierfür war laut Rosenheimer Bundespolizei ein Gegenstand, den der Mann bei seiner Einreise in die Bundesrepublik im Pkw mitführte.

Die Bundespolizisten fanden bei der Durchsuchung des Wagens in einem Fach neben dem Lenkrad einen Schlagring, den sie sogleich sicherstellten. Der slowakische Staatsangehörige räumte ein, dass dieser verbotene Gegenstand ihm gehöre. Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der 35-Jährige seine Reise fortsetzen. Zuvor musste er allerdings auf Anordnung der Staatsanwaltschaft 1.300 Euro als Sicherheit für das anstehende Strafverfahren hinterlegen.

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