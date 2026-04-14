Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Jugendliche unter Betrugsverdacht

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Rosenheim (ots)

Wenig erfreulich dürften am Montag (13. April) die Anrufe der Rosenheimer Bundespolizei für die Erziehungsberechtigten von zwei 15- und einem 16-Jährigen gewesen sein. Die Beamten kontaktierten die Erwachsenen, nachdem deren Sprösslinge in Regionalzügen nach Rosenheim durch offenkundig betrügerisches Handeln auf sich aufmerksam gemacht hatten.

Im einem Zug zwischen Bad Aibling und Rosenheim traf der Zugbegleiter auf zwei Jugendliche, die bei der Fahrkartenkontrolle Kinderfahrscheine vorzeigten. Der Schaffner hatte hinsichtlich des Alters der beiden Mädchen Bedenken und zog die Bundespolizei hinzu. Die Beamten fanden heraus, dass die beiden Jugendlichen falsche Angaben gemacht hatten. Tatsächlich waren sie schon 15 Jahre alt und hätten die Kinderfahrscheine nicht mehr nutzen dürfen. Wie sich ferner herausstellte, war eine der beiden zuvor bei einer Polizeidienststelle im Landkreis München als vermisst gemeldet worden. Die zwei jugendlichen Deutschen mussten den Beamten am Rosenheimer Bahnhof zur Dienststelle folgen. Dort wurden sie zunächst wegen des Verdachts des Betrugs angezeigt und von den zwischenzeitlich telefonisch verständigten Erziehungsberechtigten abgeholt.

Bis zur Wohnungstür brachten die Bundespolizisten einen 16-Jährigen. Er wurde von seiner Mutter in Empfang genommen, nachdem auch er von der Bundespolizei wegen Betrugs angezeigt worden war. Der Jugendliche hatte bei der Fahrscheinkontrolle im Zug auf der Strecke von Prien nach Rosenheim das Deutschlandticket eines jüngeren Bekannten vorgezeigt. Um seine falsche Identität zu untermauern, händigte er dem Zugbegleiter auch noch einen Kinderfahrschein aus. Die Beamten ließen sich aber nicht täuschen und fanden die wahre Identität des 16-jährigen Deutschen heraus. Sie nahmen ihn mit zur örtlichen Dienststelle und brachten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur vorab telefonisch kontaktierten Mutter nach Hause.

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