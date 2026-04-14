Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ladendiebin wandert wegen 1,79 Euro ins Gefängnis

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Eine 62-jährige Deutsche ist am Montagmorgen (13. April) im Hauptbahnhof Nürnberg festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Die Dame stahl in einem Drogeriemarkt ein Getränk im Wert von 1,79 EUR. Die Ladenmitarbeiter verständigten die Bundespolizei. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth fest. Die offene Geldstrafe konnte die 62-Jährige nicht begleichen. Sie muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 15 Tagen in der JVA Nürnberg verbüßen.

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