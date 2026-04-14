Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Einkaufswagen auf den Gleisen - ICE überrollt Hindernis bei Tempo 140

Nürnberg (ots)

Fürth - In der Nacht zum Montag (13. April) ist es auf der Bahnstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen.

Unbekannte hatten einen Einkaufswagen auf die Gleise gestellt. Der Triebfahrzeugführer erkannte das Hindernis auf Höhe der Regnitztalbrücke und leitete bei rund 140 km/h sofort eine Schnellbremsung ein. Ein Überfahren ließ sich nicht mehr verhindern. Reisende wurden nicht verletzt, der Zug konnte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß trotz Beschädigungen fortsetzen.

Kurz darauf entdeckte der Lokführer eines weiteren Zuges auf dem Nebengleis einen Hammer im Gleisbett und brachte seinen Zug kontrolliert zum Stehen. Beide Gegenstände wurden durch die Bundespolizei sichergestellt.

Durch den Vorfall kam es zu erheblichen Verspätungen im Bahnverkehr. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zu den bislang unbekannten Tätern dauern an.

Zeugenaufruf:

Wer hat in der Nacht vom Sonntag auf Montag gegen 00:30 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Regnitztalbrücke an der Bahnstrecke Nürnberg - Bamberg gemacht? Wem sind Personen aufgefallen, die sich unberechtigt im Gleisbereich oder in dessen unmittelbarer Nähe aufgehalten haben? Wer kann Hinweise auf die Herkunft des Einkaufswagens oder des Hammers geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Nürnberg rund um die Uhr unter der kostenfreien Rufnummer 0800 6 888 000 entgegen.

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