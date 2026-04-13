Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Fahrraddieb am Hauptbahnhof Hof mit gestohlenem Markenrad im Wert von 4200EUR festgenommen - Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt

München (ots)

Am Freitag, dem 10. April, kontrollierten Fahnder der Bundespolizeiinspektion Selb einen 36-jährigen Georgier am Bahnsteig des Hauptbahnhofs Hof. Er führte ein hochwertiges E-Bike mit sich und gab an, dieses unverschlossen in Straubing aufgefunden zu haben. Die Überprüfung der Rahmennummer brachte jedoch die Wahrheit ans Licht. Das Rad war einen Tag zuvor in Straubing als gestohlen gemeldet worden. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden auch typische Utensilien wie eine Säge und andere Werkzeuge gefunden. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der Mann die Bahn zum Transport des Diebesgutes nutzte - mit einem Deutschlandticket einer anderen Person und einer vollständig gefälschten rumänischen Identitätskarte. Da er mit diesem Dokument bereits über Tschechien eingereist war, erwarten ihn nun Ermittlungsverfahren wegen Betrugs, besonders schweren Diebstahls, des Verschaffens falscher amtlicher Ausweise und unerlaubter Einreise. Die mitgeführte echte Duldung für Deutschland wurde sichergestellt und an die zuständige Ausländerbehörde überstellt. Der Besitzer des E-Bikes erhält sein Fahrrad nach Abschluss der Beweissicherung zurück.

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