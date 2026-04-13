Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Untersuchungshaftbefehl vollstreckt: Bundespolizei nimmt 18-jährigen Syrer am Nürnberger Hauptbahnhof fest

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Einen per Untersuchungshaftbefehl gesuchten 18-jährigen Syrer haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Nürnberg am Sonntagabend (12. April), am Hauptbahnhof Nürnberg festgenommen.

Gegen 20:00 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife den jungen Mann im Nürnberger Hauptbahnhof. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Syrer wegen gefährlicher Körperverletzung durch das Amtsgericht Freyung gesucht wurde. Die Beamten nahmen den Mann fest und schlossen ihn in die Gewahrsamszelle. Nun wartet der Mann auf die Überstellung an die zuständige Justizbehörde.

Der Mann ist bereits zuvor wegen eines Gewaltdeliktes polizeilich in Erscheinung getreten.

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