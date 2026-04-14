Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Heimlich gefilmt im Regionalzug - Bundespolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Neu-Ulm - Am Donnerstag (9. April) ist es gegen 16:20 Uhr im Regionalzug RS 7 auf der Fahrt von Illertissen nach Neu-Ulm zu einem Übergriff gekommen: Ein bislang unbekannter Mann hat mit seinem Smartphone heimlich das Gesäß einer Reisenden gefilmt. Das Bundespolizeirevier Augsburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet.

Nach Angaben der Geschädigten haben mehrere Fahrgäste den Vorfall mitbekommen. Die Bundespolizei bittet diese Zeuginnen und Zeugen dringend, sich zu melden - sie sind der entscheidende Hinweisgeber, um den Täter zu identifizieren.

Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen.

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