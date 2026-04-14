Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Heimlich gefilmt im Regionalzug - Bundespolizei sucht Zeugen
Nürnberg (ots)
Neu-Ulm - Am Donnerstag (9. April) ist es gegen 16:20 Uhr im Regionalzug RS 7 auf der Fahrt von Illertissen nach Neu-Ulm zu einem Übergriff gekommen: Ein bislang unbekannter Mann hat mit seinem Smartphone heimlich das Gesäß einer Reisenden gefilmt. Das Bundespolizeirevier Augsburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen eingeleitet.
Nach Angaben der Geschädigten haben mehrere Fahrgäste den Vorfall mitbekommen. Die Bundespolizei bittet diese Zeuginnen und Zeugen dringend, sich zu melden - sie sind der entscheidende Hinweisgeber, um den Täter zu identifizieren.
Hinweise nimmt die Bundespolizei rund um die Uhr unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegen.
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Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
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Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
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