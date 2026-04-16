Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mit Schottersteinen beworfen und Rucksack geraubt - Bundespolizei sucht Zeugen

Nürnberg (ots)

Röthenbach an der Pegnitz - Bereits am Mittwochabend (1.04), ist ein 54-jähriger Deutscher am S-Bahnhof Röthenbach-Steinberg von einer Gruppe Jugendlicher ausgeraubt und mit Schottersteinen beworfen worden.

Der Mann war gegen 22:54 Uhr aus einer aus Nürnberg kommenden S-Bahn ausgestiegen, als er mit sechs Jugendlichen in eine verbale Auseinandersetzung geriet. Ein Täter aus der Gruppe entriss ihm den Rucksack, überquerte die Gleise in Richtung Bahnsteig 1 (stadteinwärts) und bewarf den Geschädigten von dort aus mit Schottersteinen. Anschließend flüchteten alle sechs Jugendlichen gemeinsam in nordöstliche Richtung über die Straße "Am Bahndamm". Der Haupttäter wird als 16 bis 17 Jahre alt, schlank, mit gelockten Haaren und arabischem Phänotyp beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke. Die übrigen fünf Jugendlichen waren ähnlich alt, ebenfalls arabischen Phänotyps und trugen dunkle Jacken - lediglich einer von ihnen trug eine weiße Jacke. Die Bundespolizei bittet dringend um Zeugenhinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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