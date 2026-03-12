Hauptzollamt München

HZA-M: Münchner Zoll prüft das Baugewerbe Bundesweite Schwerpunktprüfung

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts München beteiligte sich am Dienstag bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Baubranche.

Die Beamten überprüften im gesamten Bezirk des Hauptzollamts München unter anderem, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet haben, Sozialleistungen zu Unrecht bezogen werden oder die Mindestlöhne eingehalten werden.

Die FKS prüfte mehrere Betriebe und befragte dabei rund 100 Personen zu ihren Beschäftigungsverhältnissen. Bei einem Gebäude, das derzeit entkernt wurde, haben die Zollbeamten einen Vorarbeiter angetroffen, der für etwa 40 Beschäftigte verantwortlich war. Der Mann gab an, lediglich mit einem Einkommen knapp oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze zur Sozialversicherung angemeldet zu sein, was angesichts seiner Funktion ungewöhnlich erschien. Durch die Prüfung von Geschäftsunterlagen stellte sich jedoch heraus, dass er tatsächlich einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der Vorarbeiter möglicherweise gleichzeitig Leistungen der Grundsicherung bezogen hat. Die Zöllnerinnen und Zöllner leiteten entsprechende Verfahren ein.

"Bei über 50 Sachverhalten bedarf es noch detaillierteren Prüfungen", so Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München.

Die FKS führt regelmäßig bundesweite sowie regionale Schwerpunkt- und Sonderprüfungen auf Basis des risikoorientierten Prüfungsansatzes durch. Diese konzertierten Prüfungen sind ein wichtiges Instrument zur Senkung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung und tragen zusätzlich zur Aufdeckung und Ahndung von Verstößen bei.

