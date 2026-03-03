Hauptzollamt München

HZA-M: Berufseinsteiger beim Hauptzollamt München- Jetzt Karriere beim Zoll starten!

München

400 junge Menschen haben am 1. März 2026 ihr duales Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL, davon zehn beim Hauptzollamt München, begonnen.

"Ich freue mich sehr, Sie heute in unserer Gemeinschaft begrüßen zu dürfen. Mit Ihrem Engagement, Ihrer Integrität und Ihrem Verantwortungsbewusstsein stärken Sie den Münchner Zoll und leisten einen wichtigen Beitrag für unser Land. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Start, viel Motivation und stets ein gutes Gespür für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe", so die Leiterin des Hauptzollamts München, Frau Dr. Stephanie Nusser.

Die neu eingestellten Zöllnerinnen und Zöllner absolvieren ein dreijähriges Studium im gehobenen Dienst beim ZOLL. Theorie und Praxis wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf. Die fachtheoretischen Teile werden an den Hochschulen des Bundes für öffentliche Verwaltung in Münster und Rostock absolviert. Die Praxisphasen verbringen die Nachwuchskräfte in verschiedenen Bereichen ihres Ausbildungshauptzollamtes und bei nahegelegenen Zollämtern und Zollfahndungsämtern.

Nach Abschluss des dualen Studiums als Bachelor of Laws erwartet die jungen Zöllnerinnen und Zöllner eine spannende und interessante Arbeit in den unterschiedlichen Aufgabenbereichen des Zolls. Grundsätzlich übernimmt der ZOLL alle seine geeigneten Nachwuchskräfte. Mit der Einstellung erhalten die Studierenden nicht nur ein fachlich hochwertiges Studium, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit vielen spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten, mit denen sie u.a. für Steuereinnahmen, Verbraucherschutz, die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Digitalisierung der Verwaltung in Deutschland sorgen. Auch in den kommenden Jahren wird der ZOLL verstärkt Ausbildungs- und Studienplätze für eine sichere Zukunft in einer großen Bundesverwaltung anbieten. Für eine Einstellung zum 1. März 2027 können sich Interessierte noch bis zum 15. April 2026 beim Hauptzollamt München (gehobener Zolldienst) oder bei der Generalzolldirektion (Verwaltungsinformatik) bewerben.

Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll finden sich unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere").

Schule beendet - was dann? Wir sind der Zoll in München Wer sich für den Beruf des Zöllners interessiert, hat am 10.10.2026 die einmalige Chance, sich persönlich vor Ort ein Bild zu machen und sich zu informieren. Dieser Tag steht unter dem Motto "Wir sind der Zoll in München" und findet in der Landsberger Straße 124 statt, zu dem sich alle Interessierten unter presse.hza-muenchen@zoll.bund.de anmelden können.

