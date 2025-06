Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den gestrigen Samstag (31.05.2025) stellte sich eine bislang unbekannte Person am Klinkerberg auf die Straße und schlug auf ein anhaltendes Auto ein. Gegen 02.15 Uhr stellte sich der Unbekannte offenbar ohne ersichtlichen Grund auf die Straße. Ein vorbeifahrendes Auto musste daraufhin anhalten. Als das Auto gestoppt hatte schlug der Unbekannte auf dieses ein. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand am Auto kein Sachschaden. Der Unbekannte entfernte sich anschließend. Der unbekannte Mann kann wurde durch Zeugen wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180 cm groß, graues T-Shirt Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, versuchte Sachbeschädigung sowie Nötigung im Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell