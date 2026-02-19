Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Büroräume
Emsbüren (ots)
Gestern um 20:40 Uhr kam es in der Straße Lescheder Esch zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu Büroräumen einer ansässigen Firma. Sie entwendeten Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer 05977 - 204360 zu melden.
