POL-BOR: Borken-Gemen - Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der B67

Kreis Borken (ots) - Die Sonne meint es voraussichtlich richtig gut, die Maiausflügler sollten es in mancher Hinsicht besser nicht zu gut meinen: Die Polizei im Kreis Borken appelliert, den bevorstehenden Feiertag mit Sicherheit zu genießen. Denn wo zu viel Alkohol ins Spiel kommt, drohen schnell gefährliche Situationen. Sonne, gute Stimmung und Zeit mit Freunden: ...

mehr