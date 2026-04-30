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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Erstmeldung: Verkehrsunfall auf der B67

Borken (ots)

In Borken-Gemen ist es auf der B67 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Unfallstelle ist zwischen den beiden Abfahrten Gemen für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der Verkehr in beide Richtungen wird abgeleitet. Die Polizei und der Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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