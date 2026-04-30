Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Den 1. Mai sicher verbringen

Polizei verstärkt Präsenz

Kreis Borken (ots)

Die Sonne meint es voraussichtlich richtig gut, die Maiausflügler sollten es in mancher Hinsicht besser nicht zu gut meinen: Die Polizei im Kreis Borken appelliert, den bevorstehenden Feiertag mit Sicherheit zu genießen. Denn wo zu viel Alkohol ins Spiel kommt, drohen schnell gefährliche Situationen.

Sonne, gute Stimmung und Zeit mit Freunden: Am 1. Mai sind viele draußen unterwegs, und das gern in Gruppen - sei es zu Fuß mit dem Bollerwagen oder auf dem Fahrrad. Damit dieser Tag für alle in guter Erinnerung bleibt, wird die Kreispolizeibehörde Borken mit verstärkter Präsenz im Kreisgebiet unterwegs sein.

Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass an solchen Tagen der Konsum von Alkohol für viele dazugehört. Was dabei häufig unterschätzt wird: Besonders bei Jugendlichen wirkt Alkohol deutlich schneller und intensiver als bei Erwachsenen. In Gruppensituationen kann dies dazu führen, Risiken falsch einzuschätzen und Grenzen zu überschreiten. Die Polizei weist deshalb noch einmal darauf hin: Der Jugendschutz gilt selbstverständlich auch an Feiertagen. Alkohol ist für Jugendliche unter 16 Jahren nicht erlaubt, hochprozentige Getränke unter 18 Jahren ebenfalls tabu.

Ein weiterer Aspekt betrifft die zahlreichen Radfahrerinnen und Radfahrer. Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, sollte ebenfalls auf sich achtgeben - auch am 1. Mai. Schon geringe Mengen Alkohol können Reaktionsvermögen und die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigen. Dadurch steigt das Unfallrisiko, und das nicht nur für die Fahrenden selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer.

Sicherheit spielt am 1. Mai jedoch nicht nur im Straßenverkehr eine Rolle. Wo viele Menschen unterwegs sind, draußen feiern und Alkohol im Spiel ist, können Spannungen entstehen. Die Polizei wird daher an vielen Orten Präsenz zeigen und bei Verstößen konsequent einschreiten.

Ein wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang: Messer gehören nicht zu Ausflügen oder Feiern. Das Mitführen von Messern und Waffen bei öffentlichen Veranstaltungen ist gesetzlich verboten. Zudem erhöht es in Konfliktsituationen das Risiko für alle Beteiligten erheblich.

Die Polizei appelliert daher an einen verantwortungsvollen Umgang miteinander, gegenseitige Rücksichtnahme und einen bewussten Umgang mit Alkohol, damit der 1. Mai für alle sicher und entspannt verläuft. (jh)

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